BİTEK projesi kapsamında yapılacak çalışmalar görüşüldü

Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu başkanlığında Müdür Yardımcısı Mesut Şeker, Şube Müdürleri Ahmet Şirin ve Cemalettin İpek ile Ortaokulu-Lise Müdürlerinin katıldığı toplantıda BİTEK Projesi kapsamında yıl boyunca yapılacak çalışmalar görüşüldü. BİTEK Projesi koordinatör öğretmenlerince proje kapsamında öğretmen ve öğrencilere sunulan hizmetler tanıtıldı. Öğretmen ve öğrencilerin proje kapsamında sistem girişleri ve kazanım değerlendirmeleri ile ünite sonu değerlendirme testleri konusunda sunum yapıldı.

Toplantıda konuşan Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, “BİTEK Projesi kapsamında hazırlanan sorular, öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımı için sistem üzerinde gerekli kolaylığı sağlıyor. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin proje kapsamında hazırlanan çalışmalardan daha fazla yararlanmalarını bekliyoruz” dedi.