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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Oyunu, Taşköprülü çocuklarla buluştu

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Taşköprü Belediyesi’nin katkılarıyla "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Taşköprülü çocuklarla buluştu.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Taşköprü Belediyesi'nin katkılarıyla "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Taşköprülü çocuklarla buluştu.


Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun ile eğlenirken öğrendi. İki ayrı günde ikişer temsille sahne alan "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.


Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.

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