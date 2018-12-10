“Bozkurt Okuyor Projesi” başladı

Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından başlatılan "Bozkurt Okuyor" projesi kapsamında öğrenciler, ilçedeki resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar ile birlikte kitap okuyacak.

"Bozkurt Okuyor" projesi ile ilgili açıklama yapan Bozkurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Doğan, Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından başlatılan okuma projesinde okulların yanı sıra resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri ve kahvehaneler başta olmak üzere birçok alanda yapılacak uygulama ile okumanın önemine dikkat çekileceğini söyledi.

Doğan, “Öğrencilerin dikkatlerini kitap okumaya çekmek ve yoğunlaştırmak, bunu yanında resmi kurumlarımız Kaymakamlık, Belediye, Orman işletme, sivil toplum örgütleri ve özellikle ilçemizdeki kahvehanelere öğrencilerimiz ile birlikte giderek kitap okumaya olan ilgiyi artırmak istiyoruz” dedi.

Projeyi hazırlayan Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Elif Kesgin ise, projenin her alanda uygulanmasına destek verenlere teşekkür etti.

Proje kapsamında öğrenciler, ilk olarak Bozkurt Kaymakamlığında kitaplarını okudu.