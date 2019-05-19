Bozkurt ve Daday'da 19 Mayıs coşkusu yaşandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Milli Mücadelenin 100. yılı Bozkurt ve Daday'da yapılan etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Anıtına çelenklerin sunumuyla başlayan tören, havanın soğuk ve yağışlı olması nedeniyle kapalı spor salonunda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla burada başlayan törende Kaymakam Kemal Balaban ve Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, öğrencilerin halkın ve protokol üyelerinin bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100. yıl mesajı salonda bulunan vatandaşlara okundu. Tören komutanı Daday Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Çolak tarafından Cumhurbaşkanlığı makamı adına öğrencilere şeref çağrısında bulunuldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaları Daday Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Kübra Özer ve yine aynı okulun tarih öğretmeni Erol Aydoğdu yaptı.

Daday Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırladığı ‘Ben Türk Genciyim' gösterisi, Daday Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrencilerinin hazırladığı kaligrafi ve Bandırma Vapuru adlı gösteri halkın ve protokol üyelerinin beğenisine sunuldu. Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Gamze Basmacıgil, Gençliğe Hitabeyi okurken, diğer öğrenciler ise günün anlam ve önemine uygun şiirleri seslendirdiler. Daday Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Mertcan Tuz tarafından gençliğin Ataya cevabını okunarak, halk oyunları gösterileri sunuldu. Tören ilçe genelinde kutlamalar kapsamında yapılan çeşitli spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesi ve resmi geçitle sona erdi.

Bozkurt'taki etkinlikler de Atatürk anıtına çelenk sunma törenleriyle başladı. Çelenk sunumun ardından Türk Tarih Meydanı'nda gerçekleştirilen törenlere Kaymakam Barbaros Akbulak, Belediye Başkanı Muammer Yanık, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Fikret Dinç, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Gül, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Kutlamada, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Doğan yaptı. Halk oyunları, yarışmalar ve çeşitli gösterilerin ardından Gençlik Haftası kapsamında ilçede ve il düzeyinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren takımlar ve öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.