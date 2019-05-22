Bozkurtlu Avcılar, Milli Mücadele ruhuyla hedefe attı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Bozkurt Avcılar ve Atıcılar kulübü tarafından Yenimahalle (mimir) tepesinde düzenlenen trap ve tek kurşun atış yarışması yapıldı.

Avcılar Kulübü Başkanı Ahmet Yücel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Milli Mücadele'yi başlattığı günün 100. Yılı dolayısıyla trap ve tek kurşun atış yarışması düzenlediklerini ifade etti.

Yapılan atışlarda, Trap'ta Şenol Gürdoğan birinci, Eyüp Akkirmanlı ikinci, Zeki Demir üçüncü. Tek kurşun atışında ise Hakan Çevirgen birinci, Güven Turhan ikinci ve Mustafa Çeki üçüncü oldu.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, Bozkurt İlçe Jandarma Komutanı Fikret Dinç, Belediye Meclis Üyesi İsmail Balgan ve Avcılar Kulübü Başkanı Ahmet Yücel tarafından verildi.