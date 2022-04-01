Bozkurt'ta kar sularının erimesiyle Ezine çayı taştı: Geçici köprü hasar gördü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar sularının erimesi sebebiyle erimesiyle taşan Ezine Çayı üzerindeki geçici olarak yapılan köprü yıkıldı. Ekipler, çayın taşarak binalara zarar vermesini önlemek amacıyla çalışmalarını yürütüyor.

11 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde eriyen kar suları sebebiyle Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Bölgede hava sıcaklığının yaklaşık 20 dereceye ulaşmasıyla Ezine Çayı'nı besleyen Yaralıgöz Dağı'ndaki 2 metreyi bulan karlar erimeye başladı. Eriyen kar sularıyla çaydaki su seviyesi yükseldi. Kar suları, Ezine Çayı'nın Bozkurt ilçesinden geçen kısmına beton menfezlerle yapılan geçici köprülerin üzerine çıkarak taştı.

Ezine Çayının taşmasıyla birlikte ekipler, geçici köprüleri araç ve yaya trafiğine kapatarak ekskavatörlerle de tedbir aldı. Sel felaketi sonrasında geçici olarak yapılan bir köprü de zarar gördü. Ekipler, Ezine Çayının taşması riskine karşı çalışma başlattı. Ekipler, sel sularının binalara zarar vermemesi amacıyla dere kenarlarına hafriyatla set yapıyor. Dereden yaya geçişine izin verilmiyor.

İnebolu ilçesi sınırlarında bulunan Zarbana Çayı da sel suları sebebiyle taştı. Kar suları çay üzerinde buluna köprüleri aştı. Ekipler, Zarbana Çayı çevresinde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.