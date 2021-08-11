Bozkurt'ta sel: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre Kastamonu'da etkili olan sağanak yağışlar Bozkurt ilçesinden geçen Ezine Çayının taşmasına sebep oldu. İlk belirlemelere göre Kazım T. adlı bir kişinin öldüğü bölgede elektrik hatlarında, internet ve iletişim hatlarının tümünde de kesilmeler meydana geldi.

İlçeye ulaşım sağlayan yolların kapandığı, mahsur kalanların kurtarılması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.