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Bozkurt'ta yasağa uymayan 5 kişiye para cezası kesildi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 5 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 5 kişiye para cezası uygulandı.


3 gündür yapılan uyarıların ardından Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin kararla ilgili yaptıkları denetimde, yasağa uymayan 5 kişiye 392 ila 3 bin 150 lira arasında çeşitli cezaları uygulamaya başladı.

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