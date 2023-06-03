Bu proje ile ahşap bisküvi plastiğe alternatif olacak

Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Karamanoğlu'nun yürütücülüğünü yapacağı “Ahşap Bisküvi Üretim Sistemi Geliştirilmesi ve Bu Sistem ile Üretilecek Bisküvilerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı çerçevesinde kabul edilerek destek almaya hak kazandı.

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Karamanoğlu'nun yürütücü olduğu projede Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Alperen Kaymakcı, Dr. Öğretim Üyesi Emre Birinci ve Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Emrah Erdoğdu araştırmacı olarak yer alacak.

Proje ile Türkiye'de üretimi olmayan orman ürünleri ve mobilya ve dekorasyon alanında yaygın olarak kullanılan bir ahşap bağlantı elemanı olan ahşap bisküvi için üretim sistemi geliştirilecek ve bu sistem ile üretilecek ahşap bisküvilerin özellikleri belirlenecek. Aynı zamanda proje, ithal edilen ahşap bisküvi elemanlarının yerine yerli ağaç türlerinden ahşap bisküvi üretimi gerçekleştirileceği için ayrı bir öneme sahip olacak.

“Ormancılık ve Tabiat Turizmi” alanında ihtisaslaşan tek üniversite olma özelliğini taşıyan Kastamonu Üniversitesi tarafından yüklenilen misyon doğrultusunda organik, çevre dostu ve sürdürülebilir malzeme olan ağaç malzemeden üretilecek olan ahşap bisküvilerin, plastik ve benzeri türevi bağlantı elemanlarına alternatif olması, sürdürülebilir çevreye katkı sağlaması, böylece Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesinde birçok hedefe katkı sunması bekleniyor. Ayrıca ithalatının azaltılması ile hem cari açığın kapanması hem de milli ekonomiye katkı sağlanması planlanıyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, projenin yürütücüsü ve araştırmacısı akademisyenleri başta olmak üzere projede yer alan diğer öğretim üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.