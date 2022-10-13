Bu proje ile Türkçe öğrenmek kolaylaşacak

Kastamonu Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde hayata geçirilen "Dil Ağacı” projesi ile Türkçe öğrenimi kolaylaşacak.

Türkiye Ulusal Ajansı ile Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Kastamonu Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde sürdürülen "Dil Ağacı” projesi hayata geçirildi. Sakarya Üniversitesi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği ile Almanya'dan Ruhr Öğretmenler Derneği, Belçika'daki Türk Dili Enstitüsü Uyum-Araştırma Merkezi, İtalya'daki Sapienza Üniversitesi'nin ortak olarak yer aldığı proje ile Türkçe öğreniminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

"Türkçe öğrenmeyi kolaylaştırmayı hedefledik”

Açılış konuşmasını yapan Proje Yürütücüsü Öğretim Görevlisi Harun İlcioglu, projenin ortaklık yapısı, iş paketleri ve beklenen yaygın etkisi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Proje ile yabancı öğrencilerin daha kolay Türkçe öğrenebileceğini belirten İlçioğlu, "Bizim yabancı öğrencilerimiz temelde TÖMER'de eğitime başlıyor ama yanlış bir şey söyler miyim diye konuşmaktan korkuyorlar. ‘Arkadaşlarım benimle dalga geçer mi' diyor ya da bambaşka sebeplerden de olabiliyor bu durum. Bunun önüne geçmek için projeyi hayata geçirdik. Bir Web uygulaması hayata geçirelim dedik. Öğrenciyi yargılamayan, uygulamayı kullanırken hata yaptığında kimseyle dalga geçmeyecek, hata yaptığında kimsenin kızmayacağı bir uygulama. Öğrenciye de ücretsiz bir şekilde defalarca bu uygulamayı kullanabilirsin diyelim. Bu şekilde Türkçe öğrenmeyi kolaylaştırmayı hedefledik” dedi.

Ardından konuşan YADOT Eğitim Derneği'nden proje araştırmacısı Öğretim Görevlisi Zehra Kum, projenin hazırlık sürecini anlatarak, proje ortakları adına teşekkürlerini iletti. Son olarak konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün, projenin önemine vurgu yaparak desteklerinin tam olduğunu belirtti.

Web sitesi üzerinden Türkçe öğrenilecek

Proje çerçevesinde konuşma becerisi ile ilgili WEB uygulamasının kullanıma sunulması amaçlanıyor. Türkçe öğrenmek isteyen yabancı öğrenciler ya da gurbetçilerin, "dilagacı.com" web sitesi üzerinden ücretsiz olarak Türkçe öğrenimini geliştirebilecek.