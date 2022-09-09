Bu proje köydeki çocukları sporla tanışyırıyor

Kastamonu'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri ile gönüllüler, 'Köyler Sporla Buluşuyor' projesi çerçevesinde köy köy dolaşarak çocukları farklı spor branşlarıyla buluşturuyor.

Kastamonu'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu arasında 'Köyler Sporla Buluşuyor' projesi çerçevesinde protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde Kastamonu'da köylerde yaşayan çocuklar, yetenekleri doğrultusunda sporla tanıştırılıyor. Verilen profesyonel eğitimler neticesinde köylerde yaşayan çocukların hem sporu sevmesi hem de yeteneklerinin keşfedilmesi amaçlanıyor.

Kastamonu merkez ilçesine bağlı Hallaçlar köyünde ikamet eden çocuklar, proje çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri ile gönüllüler tarafından Gençlik Merkezi'ne getirildi. Çocuklar, burada basketbol, masa tenisi oynadı; karate ve kick boks ve yüzme eğitimi aldı. Etkinliklerin sonunda çocuklarla gönüllüler birlikte yaş pasta kesti. Ayrıca gönüllüler, etkinliklere katılan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Melih Uğur: “Köylerde spor yapma imkanı bulamayan gençlerimize yönelik yapılan bir projedir”

'Köyler Sporla Buluşuyor' projesinin koordinatörlüğünü yürüten Masa Tenisi Milli Antrenörü Melih Uğur, “Projemiz, Türk Kızılay tarafından faaliyete geçirilen ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun paydaşı olarak yürüttüğü bir projedir. Bu projede 7-14 yaş aralığında bulunan köylerde spor yapma imkanı bulamayan gençlerimize yönelik yapılmış bir projedir. Bu çerçevede Hallaçlar köyünden hafta sonu iki gün, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında çalışmamız söz konusu. Masa tenisi, yüzme, kick boks, karate, basketbol branşlarında gençlerimize eğitim vermekteyiz. Bundaki amaç, geçirmiş olduğumuz Covid-19 sürecindeki evlere kapanan çocuklarımızı spor aracılığıyla rehabilite etmek. Sosyal aktivitelere biraz daha yeteneklerine göre onları geliştirmek. Kendilerini özgüven ve yapabilirliklerine inandırmak adına böyle bir projeyi hayata geçirdik. Bizler, bu projeyi faaliyete geçirerek gençlerimizi sosyalleştirme adına bir fırsat sunup kendilerini bir spor kulübüne ya da spora kazandırma adına bir projeye imza attığımızı düşünüyorum” dedi.

“Projeyle köylerde ikamet eden çocuklarımızın yeteneklerini keşfetme imkanı da buluyoruz”

Projeyle köylerde ikamet eden çocukların yeteneklerini de keşfetme imkanı bulduklarını söyleyen Uğur, “Köylerimizden sporla tanışan çocuklarımızdan neden olimpiyatlara sporcumuz olmasın. Bizler, buradaki gençlerimizin yani sporcularımızın yeteneklerine göre bundan sonraki spor hayatlarını lisanslı bir şekilde branşlaştırıp daha profesyonel bir eğitim alıp uluslararası arenalarda çocuklarımızın ilimizi ve ülkemizi temsil etmeye bir fırsatta sunmuş olmaktayız” diye konuştu.

Kaan Helvacıoğlu: “Çok eğlenceli geçiyor, ayrıca yüzme de öğreniyorum”

Hallaçlar köyünden Gençlik Merkezi'ne spor yapmak için gelen 12 yaşındaki Kaan Helvacıoğlu ise, “Daha öncesinde böyle bir yere gelmemiştim köyden dolayı. İlk defa buraya geldim, Kızılay vesile oldu. Çok eğlenceli geçiyor, burada yüzme yapıyoruz, karate öğreniyoruz. Boks yapıyoruz, masa tanesi, voleybol, basketbol gibi oyunlar oynuyoruz, burada her türlü spor etkinliği var. Burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz, burası çok güzel, çok beğendim. Yüzmek çok eğlenceli. En azından burada bir şeyler öğreniyoruz. Denize gittiğimizde boğulmak istemiyoruz” şeklinde konuştu.