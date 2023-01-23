Bu projelerle Tosya'nın çehresi değişiyor: İlçeye 200 milyon TL'lik yatırım

Kastamonu'nun Tosya Belediyesi, Başkan Volkan Kavaklıgil başkanlığı döneminde yaptığı yatırımlarla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Yaklaşık 200 milyon TL bütçe ile yapılan yatırımlarda, çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor.

Kastamonu Gazeteciler Derneği Başkanı İzzet Sarı, yönetim kurulu ve dernek üyeleri, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yürüttükleri projeleri gazetecilerle birlikte gezerek bilgilendirmede bulundu.

Arıtma tesisi ile su sorunu ortadan tamamen kalkacak

İlk olarak Tosya Belediyesi tarafından inşa edilen su arıtma tesisini gezen gazetecilere yatırım hakkında bilgi veren Başkan Kavaklıgil, tesisin ilçedeki su problemini ortadan kaldıracağını ve 100 binlerce liralık elektrik tasarrufu sağlayacağını belirtti. Tesisin kısa sürede hizmete gireceğini belirten Kavaklıgil, "Arıtma sistemi otomatik elek filtrasyon, bulanıklık giderici filtrasyon sistemi, karbon filtre sistemi ve yumuşatma ünitesi olmak üzere 4 ana unsurdan oluşmaktadır. 500 metrekare kapalı alanı olmak üzere 3 bin 700 metrekare alana yerleşmektedir. Eklentileri ile beraber yaklaşık olarak 55 bin nüfuslu şehrin su ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanmıştır. Özellikle yıllardır kireç oranı yüksek bir su ile yaşamını sürdüren ilçe halkımız proje hayata geçtikten sonra kireçten tamamen kurtulacaktır. Arıtma tesisimiz hizmete girdiğinde yıllık mevsim şartlarına göre elektrik enerjisi tasarrufumuz olacaktır. Projenin toplam maliyeti 15 milyon TL" dedi.

Hayvan pazarı ve modern mezbaha bölgede hayvancılığa katkı sunacak

İlçede inşa edilen hayvan pazarı modern mezbahayı gazetecilerle gezen Volkan Kavaklıgil, 15 bin metre kare alanda inşa edilen tesisin ilçe ve bölge hayvancılığının gelişmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Başkan Kavaklıgil, daha sonra çalışmalarda sona gelinen Tosya Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Tosya Galericiler Sitesi hakkında gazetecileri bilgilendirdi. 8 yazıhane, 10 perondan oluşan otobüs terminalinin şehirler arası ulaşımda ilçeye önemli bir katkı sağlayacağını belirten Kavaklıgil, otobüs terminalinin ilçe ekonomisine de katkı sunmasını hedeflediğini ifade etti. Tosya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yanında inşa edilen galericiler sitesinin ise 12 dükkandan oluştuğunu söyleyen Kavaklıgil, galericilik mesleğini yapacak olan vatandaşların bu alanda çalışmalarını daha verimli bir şekilde sürdüreceğini kaydetti.

Tosya Belediyesi'nin girişimleri ile ilçede Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Başkan Kavaklıgil, çalışmalarda sona gelinen yüzme havuzunun ulusal müsabakalara ev sahipliği yapmasının yanı sıra, ilçede genç sporcuların gelişimine de katkı sunacağını ifade etti. Bin 500 kişilik seyirci kapasitesi ve içerisinde 8 adet farklı salon sporunun yapılabileceği kapalı spor salonu projesiyle ilgili de bilgiler aktaran Kavaklıgil, "Toplamda 20 dönüm üzerine kurulacak olan bu tesisin arsa alımları Belediyemiz tarafından yapılmış olup Şubat ayı içerisinde yapım ihalesine çıkmak için hazırlanmaktayız. Projenin toplam yaklaşık maliyeti 60 Milyon TL" diye konuştu.

Öte yandan, ilçedeki giyim pazarının da yenilendiğini ifade eden Kavaklıgil, şehir estetiğine uygun bir şekilde kapalı hale getirilen alanın şehir ekonomisine katkı sağlamasını hedeflediklerini dile getirdi. İlçedeki sosyal yaşama yönelik çalışmalarını sürdüren Tosya Belediyesi'nin Üç Oluklar Mesire Alanı'nın içeresinde 100 adet kamelya, 100 adet mangal ocağı, yürüyüş ve bisiklet parkurları, oyun grupları ile ilçe halkı için önemli bir merkez olacak.

Başkan Volkan Kavaklıgil, devam eden projelerin toplam değerinin 200 milyon TL'yi bulacağını ve borçlanmaya gidilmeden öz kaynaklarla çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.