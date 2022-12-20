Bu projeyle üniversite öğrencileri Kastamonu'nun tarihini tanıyor

Kastamonu'da hayata geçirilen proje ile üniversite öğrencileri, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini tanıyıp turistik bölgelerini gezme fırsatı buluyor.

Kastamonu Turizm Endüstrisi Birliği (TUREB) tarafından Kastamonu Üniversitesi (KÜ) ve Kastamonu Belediyesi iş birliğinde hazırlanan ‘Kastamonu'da Bir Yudum Hayat' projesi devam ediyor. Proje çerçevesinde üniversitedeki öğrencilere şehrin tarihi, kültürel değerleri hakkında rehber eşliğinde bilgi veriliyor. Üniversitenin akademik takvimi boyunca her hafta sonları tekrarlanacak olan projeyle 600 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Her hafta sonu bir fakültenin öğrencilerine yönelik yapılan gezide öğrenciler, İsmailbey Külliyesi, Yakupağa Külliyesi, Cem Sultan Besteni, Kurşunlu Han, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi, Vedat Tek Kültür Merkezi ve Saat Kulesi gibi şehrin tarihi, turistik ve kültürel yerleri gezdirildi. Gezilerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.

“Öğrencilerimiz açısından verimli bir gezi oldu”

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Yılmaz, “Kastamonu Üniversitesi, bilindiği üzere Türkiye'nin birçok şehrinden olduğu kadar Dünyanın da birçok yerinden öğrenci kabul etmektedir. Dolayısıyla üniversitemizde birçok yabancı öğrencimizde bulunmaktadır. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Belediyesi ve TUREB'in işbirliğinde hazırlanan ve Kastamonu'nun kadim şehrinin bütün yönleriyle özellikle tarihi dokusuyla sahip olduğu tarihi birikim ile birlikte buradaki öğrencilere tanıtma amaçlı bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. Hem bu şehre gelen öğrencilerin şehre adapte olması ve şehri iyi tanıması, bulundukları coğrafyayı iyi tanımaları, tarihi değerleri öğrenmeleri anlamında bu etkinliği önemsiyoruz. Dolayısıyla bu tür etkinliklerin sürmesi hem öğrencilerin şehre adapte olması bakımından önemli hem de üniversite-şehir bütünleşmesini sağlama açısından yeteri kadar önem arz ediyor. Kastamonu, tarihi bir şehir. Milattan önceki sürece kadar devam eden bir tarihi var. Özellikle gerek Selçuklu da olsun gerek Osmanlı döneminde olsun birçok tarihi dokusunu ve yapısını halen korumaktadır. Halen bünyesinde sahip olduğu külliyeler, hanlar ve hamamlar, dolayısıyla bu tür tarihi varlıkların değerinin bilinmesi gerekiyor. Bizlerde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri olarak bu etkinliğe katıldık. Hem öğrencilerimiz verimli bir gezi yaptı, şehri daha iyi tanıdılar. Bulundukları yerleri gezerek daha iyi tanıdılar ve İslam dünyasından gelen tarihi birikimiyle Türk-İslam medeniyetini burada tam olarak öğrenmiş ve anlamış oldular. Dolayısıyla bu tür etkinliklerin varlığı üniversite öğrencilerine yönelik sürmesi bizim açımızdan son derece önemli” dedi.

“Hafta sonları üniversite öğrencilerini rehber eşliğinde şehrin tarihi yerlerini gezdiriyoruz”

Kastamonu'da öğretmenlik yapan proje koordinatörü Şükrü Güvenç ise, “Kastamonu TUREB olarak üniversitede okuyan ve il dışından gelen misafirlerimize Kastamonu'yu tanıtıyoruz. Onların vasıtasıyla da ailelerine ulaşıp Kastamonu turizmini ileri ki aşamalarında katkıda bulunmak istiyoruz. Bu amaçla da bu tür faaliyetlerimizi yürütüyoruz” diye konuştu.

Kastamonu'ya gelen öğrencilerin genellikle kampus çevresinde hayatlarını sürdürdüğüne işaret eden Güvenç, “Bazı öğrenciler Kastamonu'ya geldikten sonra imkan bulamadıkları için şehir merkezini ya da ilçeleri, ilimiz yeterince gezemiyor ve tanıyamıyor. Gezseler dahi bir rehber eşliğinde gezemedikleri içinde farkındalık oluşturamadıklarını düşündüğümüz için ‘Kastamonu'da Bir Yudum Hayat' isimli projemizle böyle bir çalışma yapmak istedik. Bu çalışmada her hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri öğrencilerimizi Kastamonu'nun belirli noktalarında ziyaret etmelerini sağlıyoruz. Ücretsiz bir şeklide ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu şekilde Kastamonu'muzu üniversite öğrencilerine tanıtmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Kastamonu'da tarihi yerler olduğunu fazla bilmiyordum, öğrenmiş oldum”

Afganistan'dan Kastamonu'ya okumaya geldiğini söyleyen Seyit Yusufoğlu da, “Kastamonu'da Uluslararası İlişkiler Bölümünü okuyorum. 4 yıldır Kastamonu'dayım. Benim kuzenim öncesinde burada okuyordu. Bende onun vasıtasıyla buraya geldim. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Belediyesi ve TUREB işbirliğinde böyle bir organizasyon ayarlamışlar. Buna bende katılmaya karar verdim. Bu geziye katıldım, bir hayli bilgiler edindim. Tarihi ve turistik yerlerini gördüm. Kastamonu'da böyle tarihi yerlerin olduğunu bilmiyordum. Kastamonu çok güzel bir yer. Biraz havası soğuk ama güzel şehir. İnsanları çok sıcak kanlı. Bizlere karşı samimi ve iyi davranıyorlar. Çok iyi burası” ifadelerini kullandı.