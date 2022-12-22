Bu projeyle Valla Kanyonu, bölge halkına ekonomik katkı sağlayacak

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından hazırlanan “Valla Kanyonunun Turistik Ürün Olarak Geliştirilmesine Yönelik Strateji ve Planların Oluşturulması” projesi ile bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlanacak. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Çılgınoğlu tarafından hazırlanan projesi sayesinde Valla Kanyonu'nu ziyaret eden turist sayısının arttırılması amaçlanıyor. Proje sayesinde hem yöre halkının ekonomik girdisinin arttırılması hem de sosyal alanlar oluşturulması amaçlanıyor.

Proje hakkında bilgilendirmede bulunan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Çılgınoğlu, “Projemizin ismi Valla Kanyonunun Turistik Ürün Olarak Geliştirilmesine Yönelik Strateji ve Planların Oluşturulması projesidir. Projenin süresi 24 ay bütçesi ise 303 bin 584 TL'dir. Projenin temel amacı valla kanyonunun öncelikle mevcut durumunun tespit edilmesi ve turistik ürün olarak geliştirilmesine yönelik stratejilerin belirlenmesi oluşturmaktadır. Proje çerçevesinde valla kanyonunu turistik bir ürün olarak pazarlayabilmek için farklı stratejiler belirleyip kanyona gelen yerli ve yabancı turist sayısını artırarak bölge ekonomisini hareketlendirip yeni istihdam alanları oluşturmak ve bu sayede yerel halkın gelirini yükseltmek, yapılacak olan etkinlikler ve geliştirilecek olan programlarla bölgede kanyon turizminin oluşumunu sağlamakta yine hedeflerimiz arasındadır. Ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi, valla kanyonu projesiyle hem sosyal hem de ekonomik anlamda bölgesel kalkınmaya katkı sağlamış olacaktır” dedi.