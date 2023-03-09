Budamak için çıktığı ağaçtan düşten vatandaş yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 35 yaşındaki vatandaş, budamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.

Olay, İnebolu ilçesine bağlı Erkakarpa köyü Göller Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki T.Ç., budamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. Yaralanan T.Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından T.Ç., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

T.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.