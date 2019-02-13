İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bulunması için ekiplerin alarma geçtiği şahıs kendi imkanlarıyla geri döndü

Kastamonu’da dün geceden çıktığı evinden geri dönmediği için AFAD ve UMKE ekiplerince arama çalışması başlatılan şahıs, sabah saatlerinde evinin yakınına geri dönünce aramalar sonlandırıldı.

Kastamonu'da dün geceden çıktığı evinden geri dönmediği için AFAD ve UMKE ekiplerince arama çalışması başlatılan şahıs, sabah saatlerinde evinin yakınına geri dönünce aramalar sonlandırıldı.



Olay Taşköprü ilçesi Akçakese köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli 44 yaşındaki Ahmet Erkek, dün akşam saatlerinde evinden ayrıldı. Ahmet Erkek'in bir daha eve dönmemesinden şüphelenen yakınları, jandarma ekiplerinden yardım istedi. Kayıp ihbarı sonrasında AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, Erkek'in bulunması için arama çalışması başlattı. İz takip ve arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmaları, Erkek'in son olarak görüldüğü yer olan ormanlık alanda yoğunlaştırıldı.



Aramalar sırasında ormanlık alandan kendi çabalarıyla çıkan Ahmet Erkek, evinin çevresinde bulunan bir odunluğa girdi. Erkek'in gerdi döndüğünün tespit edilmesi üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı. Tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilen zihinsel engelli şahıs, yakınlarına teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.