Bulunması için ekiplerin alarma geçtiği şahıs kendi imkanlarıyla geri döndü

Kastamonu'da dün geceden çıktığı evinden geri dönmediği için AFAD ve UMKE ekiplerince arama çalışması başlatılan şahıs, sabah saatlerinde evinin yakınına geri dönünce aramalar sonlandırıldı.

Olay Taşköprü ilçesi Akçakese köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli 44 yaşındaki Ahmet Erkek, dün akşam saatlerinde evinden ayrıldı. Ahmet Erkek'in bir daha eve dönmemesinden şüphelenen yakınları, jandarma ekiplerinden yardım istedi. Kayıp ihbarı sonrasında AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, Erkek'in bulunması için arama çalışması başlattı. İz takip ve arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmaları, Erkek'in son olarak görüldüğü yer olan ormanlık alanda yoğunlaştırıldı.

Aramalar sırasında ormanlık alandan kendi çabalarıyla çıkan Ahmet Erkek, evinin çevresinde bulunan bir odunluğa girdi. Erkek'in gerdi döndüğünün tespit edilmesi üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı. Tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilen zihinsel engelli şahıs, yakınlarına teslim edildi.