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Büyük küçük demeden poşetini alan kara koştu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yoğun yağış sonrasında kenti kaplayan karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, büyük küçük demeden poşetlerini alarak karda kaymanın tadını çıkardı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yoğun yağış sonrasında kenti kaplayan karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, büyük küçük demeden poşetlerini alarak karda kaymanın tadını çıkardı.


Kastamonu'nun Cide ilçesinde gün boyu etkisini gösteren kar yağışı beraberinde çile ile birlikte eğlenceyi de getirdi. Kastamonu'nun Cide ilçesinde Doğankaya köyünde ikamet eden köylüler, sokak aralarında kartopu savaşı yaparken bazıları da gün içerisinde yaptıkları alışverişler sonrasında para ödeyerek satın aldıkları poşetlerle buzlu zemin üzerinde kaymanın tadını çıkardı. Cide'ye bağlı Doğankaya köyünde yaşayan köylüler, küçük büyük demeden köy içerisinde yaptıkları yolda poşetlerle kaymanın keyfini çıkardı. Gönüllerince eğlenen gençlerin neşeli anları ise cep telefonuna kaydedildi.


Karın esareti yanında eğlenceli yanının da olduğunu belirten Selahattin Çelik adlı vatandaş, “Ailemle birlikte kendimize küçük bir kayak yeri ayarladık. Burada küçük büyük demeden poşetlerle kayarak eğleniyoruz. Çocuklarım ve akrabalarımla birlikte poşetlerin üzerinden kayıyoruz. Kar, bir yandan bizlere çile olurken diğer yandan da keyifli vakit geçirmemizi sağlıyor. Her şeye rağmen yine de mutluyuz” dedi.

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