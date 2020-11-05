İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükbaş hayvanın teptiği şahıs kurtarılamadı

Kastamonu’da ahırda bulunan suluğu tamir etmek isterken büyükbaş hayvanın tepmesi sonucu başından ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Kastamonu'da ahırda bulunan suluğu tamir etmek isterken büyükbaş hayvanın tepmesi sonucu başından ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesinde ahırda bulunan suluğu tamir etmeye çalışan Satı Kavak adlı şahıs, suluğu tamir ettiği sırada kafasına büyükbaş hayvan tepti. Başından ağır yaralanan Satı Kavak, olay yerinde hayatını kaybetti. Bir süre sonra yakınları tarafından bulunan Satı Kavak, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından İhsangazi Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Büyükbaş hayvanın tepmesi sonucu hayatını kaybeden Satı Kavak'ın, İhsangazi'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.