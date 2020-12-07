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Çaldığı malzemeler evinde ve aracında çıktı

Kastamonu’da iş makinesinden 2 teyp ve hoparlörlerini çalan şüpheli şahıs, evinde yakalandı.

Kastamonu'da iş makinesinden 2 teyp ve hoparlörlerini çalan şüpheli şahıs, evinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkez Hacıbey köyünde M. K.'ya ait iş makinesinin yedek anahtarı, araç teybi ve görüntülü teyp ile 2 hoparlörün çalındığının bildirilmesi üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen şüpheli F. G. jandarma ekiplerince Taşköprü ilçesinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisi F. G,'yi gözaltına alırken, evinde ve aracında yaptığı aramada da çalınan malzemeleri ele geçirdi.

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