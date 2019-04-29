Çalıları yakmak isteyen yaşlı kadın yangın çıkardı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde etraftan süpürdüğü çalıları temizlik amacıyla yakmak isteyen yaşlı kadın yangın çıkardı. Yangın nedeniyle samanlık, arı kovanları ve kovanların bulunduğu kuruluk yandı.

Edinilen bilgiye göre, Küre'de ikamet eden 71 yaşındaki Necmiye Baydı, etraftan süpürdüğü çalıları temizlik amaçlı yakmak istedi. Baydı'nın yaktığı ateş kontrolden çıkarak yakınında Satı Mehmet Kök'e ait arı kovanı konulan ahşap odaya ve Ayhan Çan'a ait boş samanlığa sıçradı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine Küre Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Küre Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi. Ekipler, çıkan yangını daha da büyümeden söndürdü. Çıkan yangında samanlık ile arı kovanları ve kovanların bulunduğu kuruluk yanarak kullanılamaz hale geldi.