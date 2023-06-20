Çalınan römorkunu bulana ya da getirene 20 bin TL ödül verecek

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çiftçilik yapan şahıs, hırsızlar tarafından çalınan römorkunu bulana ya da getirene 20 bin lira ödül verecek.

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ethem Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan Turan Hünalp, Mayıs ayında kendisi için römork yaptırdı. Hünalp'ın yaptırdığı römork, hırsız ya da hırsızlar tarafından çalındı. Yaklaşık 1,5 aydır römorkunu her yerde arayan Turan Hünalp, 300 bin TL değerinde olan römorkunu bulana ya da getirene 20 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

1,5 aydır römorkuna ait bir iz bulamadığını belirten Hünalp, “16 Mayıs'ta kurulukta bulunan römorkumu çaldılar. Römorkun çalındığını fark ettikten sonra polise giderek şikayetçi olduk. Römorkumuz, üzerinden yaklaşık 1,5 ay geçmesine rağmen halen bulunamadı. Biz de kendi imkanlarımızla etraftaki bütün kameraları inceledik. Hırsızların sadece bir noktada kameraya yansıdıklarını fark ettik. Şahsın, mavi renkte bir araç ile römorku götürdüğü görülüyor. Çalınan römorkun piyasa değerini 300 bin TL civarında, çok mağdur olduk. Çalan şahıs, her şeyi hesaplamış, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının dahi yerini belirlemiş ve römorku çalarken hiçbirine yakalanmamış. Ara sokaklardan kameraların olmadığı yerden giderek römorku götürmüş” dedi.

Yaşadıkları olaydan dolayı çok mağdur olduklarını kaydeden Hünalp, “Römorkla birlikte bazı eşyalarımız daha vardı kurulukta. Artık korkumuzdan kuruluğumuza demir kapı yaptırdık. İnşallah tez zamandı römorkumuz bulunuyor, bizde römorku bulana ya da bize getirene 20 bin TL ödül vereceğiz. İnşallah römorku çalan hırsızda biran önce bulunarak hakkında gerekli işlemler yapılır” diye konuştu.

Öte yandan, polis ekipleri, çalınan römorkun bulunabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.