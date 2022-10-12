İhlas Haber Ajansı

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Cami çatısından düşen vatandaş yaralandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde cami çatısını onarırken dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen vatandaş yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde cami çatısını onarırken dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen vatandaş yaralandı.


Olay, Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy camisinin çatısını onarmak isteyen Galip Kasal (37), çatıyı onardığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü.


Olay yerinde bulunan kişiler tarafından haber verilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kasal, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Galip Kasal'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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