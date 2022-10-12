Cami çatısından düşen vatandaş yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde cami çatısını onarırken dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen vatandaş yaralandı.

Olay, Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy camisinin çatısını onarmak isteyen Galip Kasal (37), çatıyı onardığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü.

Olay yerinde bulunan kişiler tarafından haber verilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kasal, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Galip Kasal'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.