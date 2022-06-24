Cami cemaati şadırvanın musluklarının çalındığını görünce şaşkına döndü

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'da cuma namazı için camiye gelen cemaat, şadırvanın çalınan muslukları sebebiyle abdest alamadı.

Kuzeykent Mahallesi'nde cuma namazını kılmak için camiye gelen cemaat, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Şadırvanın bakır musluklarının çalınması sebebiyle cemaat abdestini alamadı. Bazı vatandaşlar evlerine dönerek abdest alırken, bazı vatandaşlar da tuvalette abdest almak zorunda kaldı. Şadırvanın bakır musluklarının çalınması sebebiyle cami görevlilerince yapılan uyarıda, “Değerli cemaatimiz, hırsızların muslukları çalması sebebiyle şadırvan kapalıdır. Abdestinizi aşağıda alabilirsiniz” denildi.

Hırsızların Kuzeykent Mahallesi'nde Merkez Cami, Pirdede Camii, Yavuz Bey Camii ile İsmail Havuş Camii'nin şadırvan ve tuvaletlerinde bulunan bakır muslukları çalması sebebiyle cami görevlileri ve dernek yöneticileri karakola giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan yaklaşık 2 ay önce de aynı camilerden benzer şekilde bakır muslukların çalındığı öğrenildi. Ayrıca şadırvandaki bir musluğun sökülememesi nedeniyle bırakıldığı görüldü.

“Gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık, inşallah tez zamanda hırsızlar bulunur”

Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez, “Mahallemizde son 2 ay içerisinde gerçekleşen hırsızlık olayları sebebiyle açıklama yapmak zorunda kaldım. Değerli mahalle sakinlerimiz ve Kastamonu kamuoyu müsterih olsunlar. Bundan 1-1,5 ay önce Pirdede Camii'nde gerçekleşen tekrar bir musluk hırsızlığı olmuştu. Bunun neticesinde biz Emniyet Müdürlüğü birimleriyle görüştük. Mahallemizde bekçi sayısının, özellikle gece ekip sayısının arttırılması noktasında yardım talebinde bulunmuştuk. Fakat dün gece gerçekleşen camilerimizde musluk soygunları bizleri de tedirgin etmektedir. Tekrardan Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerine konuyla alakalı başvurumuzu gerçekleştirdik. Mahallemizde ivedi bir şekilde bekçi sayısının arttırılması, huzurun ve refahın tekrardan sağlanması noktasında gerekli müracaatlarımızı yaptık” dedi.

Şadırvanlardaki muslukların hepsinin söküldüğünü belirten Çölez, “Ben, bu soygunların şehrin içerisindeki birileri tarafından yapıldığını düşünmüyorum. Daha önceki aylarda da başka bir mahallemizde iki defa muslukların çalınması olayı yaşanmıştı. Bunu yapsalar bile yerli hurdacı esnafımızın ben bu muslukları da alacaklarını düşünmüyorum. Çünkü ben esnaflarımıza güveniyorum bu konuda. Onlarla birlikte çok çalıştık. Muhtemelen şehir dışından gelen insanların şadırvanlardaki muslukları çaldıkları kanısındayım. Umarım biran önce bu olayları gerçekleştirenler bulunur, bizler müracaatlarımızı zaten gerekli yerlere yaptık. Çünkü toplumun huzuru her şeyden önce gelir. İnşallah tez zamanda olayı gerçekleştirenler bulunur” şeklinde konuştu.

Daha önce de benzer şekilde bakır muslukların çalındığı Pirdede Camii'ne namaz kılmaya gelen Sabi Şık ise, “Vatandaş camiye gelecek namaz kılacak ama musluk yok, sular kesik. Kimin çaldığı belli değil. Muslukların geceden çalındıklarını düşünüyoruz. Musluk olmadığı için cemaatin çoğu abdest alamadı. Bazıları aşağıda tuvalette aldı, bazıları da sağa sola gitti” dedi.