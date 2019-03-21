Camilere yapılan saldırıya üzülen öğrenciler, namaz kıldıkları camiyi temizlediler

Kastamonu'da Yeni Zelanda'da camiye yapılan terör saldırısından etkilenen yaşları 10 ila 14 arasında değişen 6 ortaokul öğrencisi, namaz kılmak için gittikleri camide temizlik yaptı. Yaptıkları işin doğru olup olmadığı konusunda tereddüde düşen öğrenciler, cami imamına mektup yazarak hakkını helal etmesini istedi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde İslam'a ve camilere yönelik terör eylemleri gerçekleştirilirken Kastamonu'da da 6 ortaokul öğrencisinin yaptığı davranış takdir topladı. Yaşları 10 ila 14 arasında değişen 6 ortaokul öğrencisi, ikindi namazını kılmak için Keskinler Camii'ne gitti. İkindi namazını kılan öğrenciler, aralarında konuştuktan sonra camiyi temizlemeye karar verdi. Akşam namazına kadar önce abdest aldıkları yerleri temizleyen öğrenciler, ardından cami içerisinde buldukları bezlerle camları sildi ve oturakların yerlerini düzeltti. Gençler daha sonra akşam namazında tekrardan gelmek için camiden ayrıldı. Akşam namazını da arkadaşlarıyla birlikte aynı camide kılan öğrenciler, ardından evlerine dağıldı.

Yaptıkları işin doğru olup olmadığını kestiremeyen öğrenciler, evlerine dağılmadan önce cami imamına “Yaptığımız işin doğru olup olmadığını bilemedik. Yanlış bir şey yaptıysak hakkınızı helal edin. Bizden yana hakkımız helal olsun” şeklinde mektup yazarak cami kapısına astı. Yatsı namazı hazırlıkları için camiye gelen Cami İmamı Mehmet Özdemir, camiden içeri girdiğinde öğrencilerin yazdığı mektubu buldu. Cami içerisinde öğrencilerin yazdığı notu bulan camiinin imamı mektubu okuyunca çok duygulandı. Kamera kayıtlarına bakan İmam Mehmet Özdemir, camide temizlik yapan ve kendisine not bırakanların 6 ortaokul öğrencisi olduğunu gördü.

İmam Özdemir, camilere son günlerde yapılan saldırılar sonrasında bu tür davranışların güzel bir hareket olduğunu söyledi.

Öğrencilerin bu anlamlı davranışına eğitim gördükleri 23 Ağustos Ortaokulu Müdürü Faruk Acıerik ile Sınıf Öğretmeni Erol Eftekin de kayıtsız kalmadı. Öğrencilerin yaptığı davranışın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Okul Müdürü Faruk Acıerik ve Sınıf Öğretmenleri Erol Eftekin, bu anlamlı davranışından dolayı öğrencileri tebrik etti.

“Bıraktıkları notu okuyunca çok duygulandım”

Camiyi temizleyen öğrencilerin bıraktıkları notu okuyunca çok duygulandığını söyleyen Cami İmamı Mehmet Özdemir, “16 Ağustos Cumartesi günü yatsı namazına geldiğim zaman caminin kapısında bir not buldum. Camide namaz kıldıklarını, camide temizlik yaptıklarını, böyle bir şey için hata yaptıklarını sanıp bizden hakkını helal etmesini isteyen gençlerimizin camimize gelip buraya bir not bıraktıklarını gördüm. Bu beni gerçekten çok duygulandırdı. Bir önceki gün camiye yapılan saldırı sonucu, İslam'a ve Müslümanlara yapılan saldırı sonrası bu çocukların böyle bir şey yapması beni çok duygulandırdı. Daha sonra ben, kameradan baktım. Camların önüne oturakları koymuşlar, bezleri camların önüne serdiklerini gördüm. Çocuklar, kendilerince camimize yardım etmek istemişler. Camimizi temizleyerek bir katkılarının olmasını istemişler. Daha sonra bu çocuklar, benimle birlikte akşam namazını kılmışlar. Abdestini aldıkları görülüyor. Dışarıda abdest aldıkları yeri temizlemişler. Ben gerçekten böyle gençlerle, böyle çocuklarla memleketimizin iftihar etmesini, gurur duymasını istiyorum. Bu olay beni gerçekten çok duygulandırdı. Evlatlarımızı, yavrularımıza, çocuklarımıza cami, ezan, İslam, vatan aşkını mutlaka çocuklukta aşılamalıyız, yetiştirmeliyiz. Ben bu çocukların yetiştirilmesinde emeği geçen annesine, babasına, öğretmenlerine hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

“Yeni Zelanda'daki saldırıdan etkilendik, arkadaşlarımızla bir karar alıp camiyi temizledik”

Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıdan etkilendiklerini ve arkadaşlarıyla aldıkları bir karar doğrultusunda Keskinler Camisini temizlediklerini söyleyen Muhammed Ali Tavşan ise, “Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıdan sonra cami temizlemeye karar verdik. Bizde, arkadaşlarımızla birlikte Keskinler Camisine giderek namazımızı kıldık, arkadaşlarımızla daha sonra camiyi temizledik. İşimiz bittikten sonra imam abi geldi, akşam namazını kıldık ve ondan sonra evlerimize gittik” diye konuştu.

Kurstan çıktıktan sonra ikindi namazını kılmak için Keskinler Camisine gittiklerini anlatan Muhammed Çelik de, şöyle konuştu: “Biz, Cumartesi günü kurstan çıktıktan sonra Keskinler Camisine gittik. Burada önce İkindi namazını kıldık. Ondan sonra arkadaşlarımızla birlikte bir karar aldık. Camiyi temizleyip temizlememe kararını aldık. Ondan sonra kararımızı verdik ve camiyi temizledik. Bu seferde kararımızın yanlış olup olmadığını bilemediğimiz içinde cami kapısına bir tane not bıraktık. Sonra imam abi bıraktığımız notu görmüş. Sonra imam abiyle birlikte akşam namazını kılıp evlerimize gittik”

Çelik, “Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıdan sonra biraz tedirgin olduk. Bu yüzden de camimizi temizlemek istedik” dedi.