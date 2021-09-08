Caminin sadaka kutusu ile temizlik görevlisinin parası çalındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Karamustafa Paşa Camisinin sadaka kutusu ile caminin temizliğinde görevli personelin cüzdanı çalındı.

Edinilen bilgiye göre, sabah namazı için Cide ilçe merkezine bağlı Karamustafa Paşa Camisine gelen görevliler, caminin sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine cami görevlileri, caminin sadaka kutusunun çalındığını belirterek Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, caminin güvenlik kamerasının çalışmadığını belirleyerek, olayla ilgili incelemelerde bulundu. Ayrıca caminin temizliğinde görevli olduğu öğrenilen personelin de 10 gün önce cüzdanının çalındığı öğrenildi.

Sabah namazı için camiye geldiğinde sadaka kutusunu yerinde olmadığı fark ettiğini cami personeli Hakan Kara, “Camide sadaka kutusu yoktu. Bunun üzerine caminin hocasını aradım, durumu anlattım. Hocamızda polisleri arayıp ihbarda bulundu. Polisler camiye gelerek incelemelerde bulundu, kameralara baktılar. Odada montum vardı, montun cebindeydi cüzdanım. Fakat geri döndüğümüzde cüzdanımı bulamadım. İçerisinde de 600 lira param vardı. Camide temizlik yapıyordum o sırada, geri geldiğimde cüzdanımda hiçbir şeyin olmadığını fark ettim” diye konuştu.