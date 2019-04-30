Çanakkale 1915 Gezici Müzesi, Tosya'ya geldi

Tosya Kaymakamlığı ve Tosya Belediyesi'nin katkılarıyla ilçeye getirilen Çanakkale 1915 Gezici Müze tırı, ilçe meydanında öğrencilerin ve vatandaşların ziyaretine açıldı. Müzede, 1. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Savaşı'na ait malzemeler sergileniyor. Bu kapsamda ziyarete açılan Çanakkale Gezici Müzesi vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Çanakkale'ye gitme imkanı olmayan vatandaşlar, müzeyi ziyaret Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemeleri görme imkanı buldu.

Ayrıca Çanakkale 1915 Gezici Müze Tırını Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, beraberinde Tosya İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Özgün Yapağı ve Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci ile birlikte ziyaret etti. Kaymakam Pişkin, müzede öğrencilerle ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kaymakam Pişkin, “Kastamonu Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü girişimleriyle, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçeye gönderilen Çanakkale Destanı Gezici Müze Tırının, milli birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek, şanlı tarihimizi anlatmak amacıyla halkımıza ve öğrencilerimize Cumhuriyet Meydanında iki gün boyunca ücretsiz olarak ziyarete açık kalacak” dedi.