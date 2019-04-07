Çanakkale mobil tırı Daday'a geldi

Çanakkale Belediyesi tarafından Kurtuluş ve Çanakkale Savaşlarında kullanılan savaş malzemelerinin yer aldığı Çanakkale Mobil Tır'ı, Daday'a geldi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü organizesinde Kastamonu'ya getirilen Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tır'ı şimdiye kadar 10 binden fazla öğrencinin ziyaretine açıldı. Daday'da Cumhuriyet Meydanında halkın ve öğrencilerin ziyaretine ücretsiz olarak açılan müze, Kastamonu'da 30 gün kalacak ve 19 ilçedeki tüm öğrencilerin ve vatandaşların ziyaretine açılacak.