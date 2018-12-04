Candostlar Geçici Hayvan Bakımevi Projesi, ihale edilecek

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği ve Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, il genelinde sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilite edilmesiyle ilgili hazırlanan Candost Geçici Hayvan Bakımevi projesinin ihale aşamasına geldiğini açıkladı.

Kastamonu Belediyesi'nin mevcut Geçici Hayvan Bakımevi'nin hemen yanında 12 bin 195 metrekare alan üzerine kurulması planlanan ve tüm ili kapsayacak olan Candostları Geçici Hayvan Bakımevi projesi tamamlandı.

Yaklaşık 5 milyon TL'lik bir yatırım olan, bölgenin bu alandaki merkezi konumu haline gelecek projeyle ilgili konuşan KASMİB ve Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Tüm canlılar bizim için önemlidir. Bu bağlamda Türkiye'de örnek bir projeye imza atmak istiyoruz. Candostları Geçici Hayvan Bakımevi aynı zamanda bir yaşam alanı olarak projelendirildi. Bakıma muhtaç ve rehabilite edilmesi gereken sokak hayvanlarımız için çok önemli bir tesis Bu tesisimize Tarım ve Orman Bakanlığımız da destek verecek. Gerekli görüşmeleri yaptık. Sona gelindi önümüzdeki yıl içerisinde bu tesisimizin yapımına başlamayı hedefliyoruz. Her alanda büyük projeleri ilimize kazandırmak adına mücadelemizi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Çünkü Kastamonu boş laf ile değil icraat ile kazanıyor, gelişiyor ve büyüyor” ifadelerini kullandı.

Tesiste sokak hayvanları için ameliyat haneler, görüntüleme üniteleri ve müşahede odalarının yer aldığı tedavi merkezi, ziyaretçiler için yürüyüş yolları, dinlenme alanları da yer alıyor.