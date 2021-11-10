Çankırı ve Karabük bağlantılı çete çökertildi: 16 kişi tutuklama

Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah, belge ve doküman ele geçirilirken, gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok sayıda suça karıştığı belirlenen çetenin çökertilmesi için harekete geçti. “Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çek Senet ve Para Tahsilatı, Tehdit, Yaralama ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçlarını işleyen çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak Çankırı ve Karabük illerinde gerçekleştirilen operasyonda H.B., R.K., H.K., B.U., B.B., R.Ç., M.Y., F.I.., E.D., Ş.B., S.T., M.G., M.D., M.K., Y.Ç. ve C.Y. isimli 16 şüpheli gözaltına alındı. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevi teslim edildi.

Örgütün lideri başta olmak üzere örgüt üyeleri ve örgütle bağlantılı oldukları düşünülen şüphelilerin ev ve eklentilerinde jandarma ekiplerince yapılan aramada ise, 5 bin 719 gram esrar, 567 gram bonzai, 3 gram eroin, 52 gram Metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu, 95 adet sentetik hap, 3 adet elektronik terazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 adet tabanca, 4 adet şarjör, 157 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 3 adet oluklu kama, 3 adet muşta, 6 adet elektrikli fünye, 6 adet elektrikli infilak kapsülü, 6 adet dinamit kartuşu olduğu değerlendirilen kimyasal madde, 70 saniyeli fitil, 200 gram patlayıcı olduğu değerlendirilen kimyasal madde, 21 adet senet, 38 adet bono ve 26 adet çek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.