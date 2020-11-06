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Çaresizce yanan evlerini izlediler

Kastamonu’nun Araç ilçesinde yer ocağının bacasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yer ocağının bacasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü. Ev sahipleri, evlerinin yanışını çaresizce izledi.


Alınan bilgilere göre, Araç ilçesine bağlı Yukarı Ilıpınar köyünde Fevzi Alptekin'e ait iki katlı ahşap evde, ilk belirlemelere göre yer ocağından sıçrayan kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi kapladı. İhbar üzerine yangın yerine Araç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.


Öte yandan ev sahipleri, evlerinde çıkan yangını ise çaresizce izledi.

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