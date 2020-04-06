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Çatalzeytin'de bir köy daha karantinaya alındı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde Yenibeyler Köyü Güneysökü Mahallesinde ikamet eden 78 yaşındaki bir kadında pozitif vaka tespit edildi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Yenibeyler Köyü Güneysökü Mahallesinde ikamet eden 78 yaşındaki bir kadında pozitif vaka tespit edildi. Güneysökü Mahallesi dün akşam saat 23:00'te karantinaya alındı.


Pozitif vaka görülen hastanın İstanbul'dan geldiği mikrobun oğlundan geçtiği öğrenildi. Çatalzeytin'de Yenibeyler Köyü ile karantinaya alınan köy sayısı 5'e, pozitif vaka sayısı 7'ye yükseldi.

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