Çatalzeytin'in çöp sıkıntısı tarih oluyor

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir'in girişimleri sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği ve Çatalzeytin Belediyesi'nin ortak çalışması ile ilçede yapımı tamamlanmak üzere olan çöp aktarma istasyonunda çöpler depolanarak, İl merkezinde bulunan çöp arıtma istasyonuna gönderilecek.

İlçedeki çöp aktarma istasyonu projesi gereği, çevre ve doğa ile barışık olup, dışarıya herhangi bir kötü görüntü, koku ve sızıntı dağıtmayacak şekilde izole edilerek inşa ediliyor.

Bu şekilde hem çevre kirliliği ortadan kalkmış olacak, hem de çöpten üretilecek elektrikten belediye bütçesine pay aktarılacak.