Çatıda tadilatı sırasında çıkan yangında üç ev yandı

Kastamonu'da ev tadilatı sırasında çatıya izolasyon döşeme esnasında membrandan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangında iki ev tamamen yanarak küle dönerken, 1 evde ise büyük oranda hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan aynı zamanda dağ köyü olan Bostan Köyü'nde gece saatlerinde yangın çıktı. Emekli Zafer Kalaycıoğlu'na ait evin çatı kısmında izolasyon esnasında membranın verdiği sıcaklık nedeniyle aşırı ısınan tahtalar tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın, çatı izolasyonunda kullanılan yanıcı maddeler nedeniyle bir anda tüm evi sardı. Alevlere müdahale etmek isteyen işçiler ve köylüler başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi ile Ilgaz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca yangın söndürme çalışmalarına Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü arasözleri ile Ilgaz Orman Şube Müdürlüğü arasözleri ve Kastamonu İl Özel İdaresi yangın söndürme tankeri de destek verdi.

Büyüyen yangın bitişiğindeki diğer evlere de sıçradı. İtfaiye ekipleri ile orman arasözlerinin hummalı çalışması sonrasında yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için büyük gayret sarf etti.

Yangında Zafer Kalaycıoğlu'na ait iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, Süleyman Yücel'e ait evde ise büyük oranda hasar oluştu.

Bostan Köyü Muhtarı Serkan Bakırcı, “Çatıda membranı yaparken yangın çıkmış, iki tane ev yandı, üçüncü evinde çatısı ile yanlarına sardı. Yangına Kastamonu Belediyesi, Ilgaz Belediyesi, Kastamonu İl Özel İdaresi, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ile araçları müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alındı. Evlerle birlikte, içerisindeki eşyalarda yandı. Yangında can veya hayvan kaybı bulunmuyor”