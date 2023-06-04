Çaya inen ayılar vatandaşlar tarafından görüntülendi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çaya inen ayılar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çaya inen ayılar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Ayıları gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Vatandaşların ayılara seslenmesinin ardından panikleyen ayılar ise bölgeden uzaklaşarak ağaçların arasında gözden kayboldu. Vatandaşların ayılarla konuşmaya çalışması ise gülümsetti.