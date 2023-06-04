İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çaya inen ayılar vatandaşlar tarafından görüntülendi

Kastamonu’nun Küre ilçesinde çaya inen ayılar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çaya inen ayılar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


Kastamonu'nun Küre ilçesinde çaya inen ayılar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Ayıları gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Vatandaşların ayılara seslenmesinin ardından panikleyen ayılar ise bölgeden uzaklaşarak ağaçların arasında gözden kayboldu. Vatandaşların ayılarla konuşmaya çalışması ise gülümsetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.