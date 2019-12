Çelik, “Hayvan ihraç eden bir ülke haline gelmek istiyoruz”

Metin Çelik, Devrekani'de kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi projesinin tamamlanmasıyla birlikte yurtdışına besi hayvanı ihraç edeceklerini söyledi. Devrekani Belediye Başkanı Veteriner Hekim Engin Altıkulaç ise, İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin 2021 yılında yatırım programına alınarak fiilen çalışmalarına başlanmasını beklediklerini ve bu sayede 40 bin ton et ve et ürünlerinin üretileceğini kaydetti.

100 milyon lira yatırımla Kastamonu'nun Devrekani ilçesine kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi projesinin Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Devrekani TOBB Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, “Yapılacak olan organize sanayi bölgemizin en önemli özelliği hayvancılıkla ilgili tüm alt sektörleri bir çatı altında birleştirecek olmasıdır” dedi.

Bu süreçte uzun bir yolculuğa çıkıldığını belirten Vali Karadeniz, “Burada çok büyük devasa bir yatırım olacak. Süreçleri uzun ama bittiğinde de Devrekâni'ye çok şey kazandıracak bir proje. Bu projenin ilimiz açısından önemi de şu. 5. Organize Sanayi Bölgemiz ama ilk ihtisas organize sanayi bölgemiz. Dolayısıyla burada elde edilecek başarı bundan sonra da kurulması muhtemel olan ihtisas OSB'lerin kapısını aralayacaktır. Örneğin mermercilik, ahşap, mobilya ihtisas OSB'leri gibi. Kastamonu'nun bunlar için de potansiyeli vardır. Devrekâni ilçesinde elde edeceğimiz başarı diğer bu iki sektör açısından da önemli bir tecrübe olacaktır. Yapılacak olan organize sanayi bölgemizin en önemli özelliği hayvancılıkla ilgili tüm alt sektörleri bir çatı altında birleştirecek olmasıdır. Yatırımcılar açısından önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Birçok maliyetinde azalması demek olacak” diye konuştu.

“Süreci halkımızla birlikte yakından takip edeceğiz”

Devrekani'de yapılacak İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için son 1,5 yıldır altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Metin Çelik, “Bundan sonrada bu sürece halkımızla birlikte yakından takip edeceğiz. Atılması gereken hangi adımlar varsa zamanında atarak bu süreci en iyi şekilde yürüteceğiz. Bu işletmede 102 tane işletme olacak. Yaklaşık 27 bin tane besi üzerine hayvan olması planlanıyor” dedi.

“İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 40 bin ton et ve et ürünleri üretilecek”

Türkiye'nin besi hayvancılığı üzerine artık bir adım atmasının gerektiğini söyleyen Çelik, “Sütte bir hayli ilerleme sağladık ama besi hayvancılığında artık 2023 yılından itibaren Bakanlığımızın da hedefi budur. Biz artık hayvan ihraç eden bir ülke haline gelmek istiyoruz. Son yıllarda Kastamonu'daki hayvancılıkta ciddi ilerlemeler var. Geçen yıl Kastamonu'daki büyükbaş hayvan sayısında 50 bin büyükbaşta hayvan artışı oldu. 250 binden 300 bine varan bir büyükbaş hayvancılığımız var Kastamonu'da. Bu bazı ilçelerimizde yoğunlaşmış durumda. Devrekani, Taşköprü, Merkez, bu üç ilçemizde yoğun bir şekilde hayvancılık var. Diğer ilçelerimizde de atıl alanlarımızı da işin içine katarak hayvancılığı ilimizde biraz daha yükseltmek istiyoruz. Besi hayvancılığının bir önemi daha var bizim için. Önümüzdeki süreçte benim aldığım bilgilere göre Bakanlığımız işte bu hedeflerden dolayı buzağı desteğinde etçil hayvanlara destek verecek. Etçil derken başta simental ırkı olmak üzere Kastamonu'daki yoğun olan simental ırkın buzağısına destek verecek. Amaç belli, amaç ülkedeki üretimi arttırmak. 2023 yılında sonra inşallah ihraç eder bir ülke haline gelmek” diye konuştu.

“Proje, yatırım programına alınarak 2021 yılında fiilen başlayacaktır”

Yaklaşık 1,5 yıl önce çalışmalarına başladıkların Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ÇED raporunun halkı bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Devrekani Belediye Başkanı Veteriner Hekim Engin Altıkulaç, “Şuana kadar Tarım Bakanlığı nezdinde Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşu için çok büyük aşama kaydettik. Devrekani için, Kastamonu için hatta Batı Karadeniz Bölgesi için çok önemli bir projedir. Peşinden koştuğumuz bu proje öncelikle ilimize, ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun. Proje kapsamında 98 adet besi işletmesi kurulacak. Kurtşeyh Mahallesinde 1290 dekar alanda üzerinde kurulması planlanmaktadır. Öyle görünüyor ki 2021 yatırım programına alınıp fiili olarak çalışmanın önümüzdeki 2021 yılında başlayacağını tahin etmekteyiz. Proje hayata geçirildiği taktirde ilçemiz için gerçekten önemli bir sektör olan tarım ve hayvancılığın ciddi manada bir ivme kazanacağını düşünüyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. İlçemiz, Kastamonu'da değerlendirildiğinde tarım ve hayvancılık anlamında ciddi bir konumdadır. Yaklaşık Devrekani'de 30 bin büyükbaş hayvan söz konusudur. Organize Hayvancılık Bölgesi bittiğinde 30 bin büyükbaş besi hayvanının daha burada beslenebileceğini tahmin ediyoruz. Bunun yanı sıra sadece kurulacak olan Organize Besi Hayvancılık Sanayi Bölgesinde besi işletmeleri değil elde edilen etin işlenerek ve mamul haline getirilerek ülkeye pazarlanacağı bir mevcut yapılaşma da olacaktır. Yapmış olduğumuz planlamada onlara da yer verdik. İnşallah 1,5 yıl içerisinde resmi prosedürler bittiğinde bu bölgenin, bölgemize kazandıracağını tahmin ediyoruz” dedi.

50 büyükbaş hayvandan bin büyükbaş hayvana kadar değişik kapasitelerde 98 adet besi işletmesinin, katı ve sıvı atık işleme tesislerinin, biyogaz elektrik tesisinin, 1. sınıf mezbaha ve et ürünleri ve deri işleme tesislerinin, karantina bölgesi ve sosyal tesislerinin bulunacağını söyleyen Başkan Altıkulaç, “Yıllık 54 bin büyükbaş besi materyalinin kesime ulaşacağı ve yaklaşık 40 bin ton et ve et ürünleri üretilecek” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oktay Marşap ise, toplantının amacının halkın bilgilendirilmesi ve halktan alınan taleplerin Bakanlıklara bildirilmesi olduğunu ifade ederek, “Bu sürecin ardından herhangi bir sorun yoksa burasının ÇED raporu verilecektir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplantıda uygulanacak projenin özellikleri, çevresel etkiler ve alınacak önlemler, proje alanına yakın yerleşim birimlerinin mesafe ve yönetimleri konuları görüşüldü.

Ayrıca yüklenici firma tarafından vatandaşlara projenin detayları anlatıldı.

Proje, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Devrekani Belediye Başkanlığı, Kastamonu İl Özel İdaresi ve Kastamonu Ticaret Borsası tarafından birlikte yürütülüyor.

Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Milletvekili Metin Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisi Mühendis Hülya Atagün Bilge, Devrekâni Kaymakam Vekili Yücel Erdem, Devrekâni Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oktay Marşap, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile halk katıldı.