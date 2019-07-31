Çelik, “Sürücülerimizden sabır ve anlayış bekliyoruz”

Yol-İş Sendikası 2 No'lu Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Çelik, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle sürücülerden sabır ve anlayış beklediklerini söyledi.

Yol-İş Sendikası 2 No'lu Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Çelik, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Kastamonu-Araç karayolunda yürütülen asfaltlama çalışmalarında incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde gören Yol-İş Sendikası 2 No'lu Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Çelik, burada ekiplerle görüşerek bilgiler aldı. Kastamonu'da yol ağının yüzde 70'inin sathi kaplama şeklinde asfalt olduğunu belirten Çelik, “Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 bin 982 kilometre devlet yol ağı bulunuyor. Bunların içerisinde Ankara bağlantımız var, İstanbul bağlantımız var, Taşköprü bağlantımız var, İnebolu bağlantımız var çeşitli arteller var. Biz burada asfalt şantiyemiz yaklaşık 89 kişi ile iki ekip halinde bir kısmı Kastamonu-Araç yolu arasında bir kısmı da Taşköprü-Boyabat yolu arasındaydı çalışmalarını yürütüyor. Bu yaptığımız asfaltın cinsi sathi kaplamadır. Bu sathi kaplama şu anda yaptığımız Araç yolunda yenilemedir. Yani eski asfalt dişleri artık aşınmıştır, aşağıya inmiştir, kışın bunlar büyük tehlike arz eder. O bakımdan yenilenmesi gerekir yolun. C tipi diye adlandırdığımız malzeme ile bütümün serilerek üzerine C tipi mıcır serilerek bandajlı silindir ve lastik tekerlekli silindir ile sıkıştırılarak yaptığımız bu asfalt çalışmalarına sathi kaplama cinsinden kaplama asfalt diyoruz” dedi.

“Bu yıl 600 kilometre sathi kaplama asfalt yol yapacağız”

Şuanda Kastamonu-Sinop ve Kastamonu-Araç yolu üzerinde sathi kaplama asfalt çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Çelik, “Bu şantiyelerimiz Bartın-Zonguldak yolu yine Kastamonu-İnebolu yolu, Kastamonu-Taşköprü yolu, yine Kastamonu-Tosya yolu gibi bu ana artellerde biz önceden planladığımız ve asfalt şantiyesinde çalışan şantiye şeflerine ve bölge müdüriyetimizin önceden planlamış olduğu plana göre yapılır. Bu sene yapacağımız asfalt 600 kilometre yoldur. Yaptığımız yolu gerek basında, gerek televizyon kanallarında gerekse halkımız da sık sık eleştiri alınıyor. Neden bu hala eskiden ki usulle asfalt yapılıyor. Bizde Karayolları olarak keşke ödeneklerimiz olsa, paramız olsa da BSK dediğimiz sıcak karışımdan yapabilsek. Şu anda ülkemizin maddi durumu belli, bu dönemde BSK yapmamız zor. Yapmasak ne olur yapmasak da bu kılcal çatlaklardan yolun altına su alır, yollar sürekli bozulur ve önüne geçemez duruma geliriz. O çukurların oluşmaması için bu sathi kaplamayı yapmak durumundayız ve de kışın kar yağdığında eğer biz bunu yenilemezsek bu mıcırı dökmezsek yüzde 80 daha çok kaza olur. O bakımdan da hem yaz hem de kış trafik kazalarının önlenmesi adına bu çalışmaları bu şekilde yapıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğünün de bilgileri dahilinde, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğümüze verilen kilometre seviyesinde 600 kilometre civarında 2019 yılında yol yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Sürücülerimizden sabır ve anlayış bekliyoruz”

Sathi kaplama asfalt çalışmalarının olduğu bölgelerde araç sürücülerini de uyaran Çelik, sürücülerin biraz daha dikkatli ve yavaş gitmeleri gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu: “Bizim uyarı levhalarımız var. Aşağı yukarı 10 kilometrelik alanda 60-70'in üzerinde levhalarımız var. Serbest mıcır, kaygan yol, azami hız 50, dikkat, tehlikeli yol gibi ama sürücülerimiz nereye giderse canlarından ve mallarından oluyor, sürücülerden rica ediyoruz lütfen trafik işaretçilerimize dikkat etsinler, levhalara ve hız kurallarına uysunlar, onlardan tek ricamız budur aksi halde ülke olarak üzülüyoruz. Mıcırlı çalışma yürüttüğümüz yollarımız üç gün içerisinde normale dönüyor zaten. 2-3 gün içerisinde mıcır dökülen yerler süpürge aracımızla süpürülerek tamamen temizleniyor” şeklinde konuştu.