Çeltik sulama kanallarındaki temizlik 15 günde tamamlanacak

Kaymakam Deniz Pişkin Tosya ilçesinde çeltik üretimi yapılan köylerde devam eden kanal temizliği çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla köyleri ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Deniz Pişkin kanal temizliğinin 15 gün içinde bitirileceğine vurgu yaptı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, “İlçemizdeki çeltik üretimini arttırmak, üreticilere teşvik ve katkı sağlamak amacıyla çeltik tarlalarındaki toprak sulama kanallarının temizliğini her yıl olduğu gibi bu yıl da Kaymakamlık olarak çiftçilerimiz yararına biz yapıyoruz.Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği iş makineleriyle yürüttüğümüz temizleme çalışmalarını yerinde görmek için bugün Sofular ve Çevlik köylerimizi ziyaret ettik. Çalışmalar neticesinde çeltik üretimi yapan 15 köyümüze ait 45 km'lik sulama kanallarının temizliğini 15 gün içerisinde bitirmiş olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum” diye konuştu.