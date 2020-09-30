İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çeltik tarlasında nöbet tutan çiftçiye domuzlar saldırdı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde çeltik tarlasına korumak için nöbet tutan 55 yaşındaki çiftçi, domuzların saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çeltik tarlasına korumak için nöbet tutan 55 yaşındaki çiftçi, domuzların saldırısı sonucu ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Hanönü'nde Sarıalan köyünde ikamet eden 55 yaşındaki Cemil Çotuk, gece vakti çeltik tarlasına domuzların çeltikleri yememesi için nöbet tutmaya gitti. Çotuk, tarlada beklediği sırada domuz sürüsü, çeltik tarlasına girdi. Bir anda domuzların saldırısına uğrayan Çotuk, aldığı darbelerle ağır yaralandı. Olayı gören komşuların yardımı ile kurtarılan Çotuk, olay yerine çağrılan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.