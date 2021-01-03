Cenaze tabutları, kuş yuvasına dönüştü

Çatalzeytin ilçesine bağlı Kavakören köyü Mamlay Camiinde, zamanla eskiyen cenaze tabutu tahtalarını değerlendiren İmam Necmettin Korkmaz, kış aylarında kuşların barınabilmesi için ahşap kuş yuvası yaparak cami bahçesindeki ağaçlara astı.

Korkmaz, "Camide zamanla eskiyen ve çürümeye yüz tutmuş cenaze tabutlarını değerlendirerek doğaya kazandırmak için kuş yuvaları yaptım. Zorlu kış aylarında soğuktan korunmalarını sağlamak istedim" dedi.