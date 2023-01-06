Çeşitli suçlardan aranan firari şahıslar yakayı ele verdi

Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Şenpazar ilçesinde 5 ayrı suçtan hakkında 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G., merkez ilçesinde 7 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan M.D. ve il merkezinde 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. yakalandı.

Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. 3 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.