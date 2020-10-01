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Ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ceviz ağacından düşen Ahmet Kartal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ceviz ağacından düşen Ahmet Kartal, olay yerinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İnebolu'ya bağlı Hörmetli köyü Kayaaltı Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesindeki ağaca ceviz toplamak için çıkan 66 yaşındaki Ahmet Kartal, dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Kartal'ın öldüğünü belirledi. Olay Yeri İnceleme ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ahmet Kartal'ın cenazesi, İnebolu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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