Ceviz ağacından düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu'da ceviz ağacından düşerek ağır yaralanan ve yaklaşık 2.5 aydır Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi gören Enver Mert, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Yolüstü köyünde ikamet eden TEDAŞ'tan emekli Enver Mert, Eylül ayında Küre'nin Kayadibi Köyü Zecce Mahallesinde bir akrabasına ait ceviz ağacından düşerek ağır şekilde yaralanmıştı. Ağaçtan düştükten sonra dereye yuvarlanan Enver Mert'in, yaklaşık 2.5 aydır Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyordu. Enver Mert, yaşam mücadelesini kaybetti. Mert'in naaşı İnebolu'da Yolüstü Köyüne getirilerek burada aile kabristanlığına defnedildi.