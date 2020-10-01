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Ceviz toplarken ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde ceviz topladığı sırada ağaçtan düşen 59 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ceviz topladığı sırada ağaçtan düşen 59 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde ikamet eden 59 yaşındaki Mehmet Yüksel, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Mehmet Yüksel, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Mehmet Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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