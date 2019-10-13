Çevre kirliliğine dikkat çekmek için çöp topladılar

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Cide ilçesinde faaliyet gösteren Soğuksu Derneği, çevre kirliliği ve doğaya atılan çöplere dikkat çekerek duyarlılık oluşturmak için çalışma başlattı.

Cide Soğuksu Derneği, bölge halkı ve öğrencilerle birlikte gerçekleştirdiği ‘Temiz Çevre Sağlıklı Toplum' etkinliğinde çevre temizliğine dikkat çekmek için düzenlediği toplantı sonrası Soğuksu bölgesindeki çöpleri topladı.

“Atalarımızdan miras coğrafyamızı gelecek nesillere temiz bırakmak zorundayız”

‘Temiz Çevre Sağlıklı Toplum' etkinliğinin düzenlenmenin öncülüğünü üstelenen Soğuksu Derneği Başkanı ve İstanbul Tuzla Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Şenol, “Bu bölgede sorunlarımız çok büyük, maalesef büyük ve mazlum bir coğrafyada yaşıyoruz. Sorunlarımız için yerel ve genel yöneticilerimiz ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama bizlerinde üzerine düşen vazifeler var. Atalarımızdan emanet olarak kalan bu coğrafyayı Soğuksu bölgesini evlatlarımıza nasıl devredeceğiz bunu düşünmemiz gerekiyor. Ormanları yakılmış, suları denizleri kirletilmiş, doğal yaşamı bozulmuş coğrafyamı devredeceğiz çocuklarımıza, yoksa güzel bir Soğuksu'mu devredeceğiz. Amacımız bizden önceki atalarımız bizlere teslim ettiği bu güzel coğrafyayı gelecek nesillerimize güzel ve temiz şekilde devretmektir. Bizlerin memleketimizde yaptığı bu programı gerçekleştirmemizde destek olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya da ayrıca teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Bir plastik doğada 3 bin yıl içinde yok oluyor”

Çevre kirliliğine dikkat çekmek için programa katılan İstanbul Tuzla Belediyesi Çevre Yüksek Mühendisi Erkan Elbüz de, doğaya atılan çöplerin doğadaki yok oluş süresini sinevizyon eşliğinde katılımcılara anlattı.

“Doğada materyal olarak hiçbir şey kendisi var olmuyor ve kendi başına da yok olmuyor” diyen Elbüz, “Doğal çevre bizim için çok önemli. Yaşamımıza doğduğumuz andan itibaren sürdürdüğümüz yaşam alanıdır doğal ortam. Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamını sürdürdüğü bir ortamımızdır. Bu çevreyi ve doğayı kirletmemiz gerekiyor. Doğada termodinamiğin üçüncü kanunu isimli bir yasası var. Doğada materyal olarak hiç bir şey kendisi var olmuyor ve kendi başına da yok olmuyor. Bu materyallerin yok olması için belli bir işlemler uygulanması gerekiyor. Bizler bu çöpleri evsel atıklarımızı bu işlemleri uygulamadan doğaya attığımız vakitte, bu işlemler uygulanmadığı vakitte bu materyallerin doğanın kendisinin bertaraf etmesini bekliyoruz. Bir plastiğin doğada yok olma süreci üç bin yıl, bir sigara izmaritinin yok olma süreci üç yıl, en az zamanda kaybolan kağıt ve kartonun bile doğada kaybolma süreci üç aydır. Bu yüzden dolayı bizler doğanın bunu temizlemesine imkan vermeden, evsel atıklarımıza, çök konteynırlarına, belediyelerin topladığı ve bunları bertaraf ettiği tesislere götürdüğü ünitelere atmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Toygarlı Şehit Osman Yılmaz Ortaokulu öğrencileri ve vatandaşlar, Soğuksu bölgesinde çöp toplayarak topladıkları çöpleri konteynırlarına bıraktılar. Ayrıca dernek üyeleri, bölge halkına bez torba dağıttı.