İhlas Haber Ajansı

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'dan bilgi aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, incelemelerde bulunduğu Bozkurt’ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, incelemelerde bulunduğu Bozkurt'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sel felaketinden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerde bulundu. Selin zarar verdiği yerleri gezen ve çalışmaları yerinde inceleyen Kılıçdaroğlu, bölgede karşılaştığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na can kayıpları, kayıplar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

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