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Cide ilçesindeki yangın paniğe neden oldu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın sonrası panik yaşandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın sonrası panik yaşandı.Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.


Yangın; Kastamonu'nun Cide İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muzaffer Güzelant Caddesinde bulunan bir evin 3. katında henüz çıkış nedeni belli olmayan yangın meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın sonrası olay yerinde panik meydana geldi.


Cide Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin anında müdahale ederek kontrol aldığı yangın sonrası bir kişi dumandan etkilenmesi sonucu Sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Dumandan etkilenen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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