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Cide Kaymakamlığı grup yollarında asfaltlama çalışmalarını tamamladı

Cide Kaymakamlığı tarafından ilçede devam eden grup yollarını asfaltlama çalışmaları tamamlandı.


Cide Kaymakamlığı tarafından ilçeye bağlı Velioğlu, Musa Köyü, Mencekli, Kumköy, Çayüstü ve Sakallı köylerine ulaşımı sağlayan grup yollarında sıcak asfalt çalışması yapıldı. Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, burada devam eden grup yolları asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Açıkgöz'ün incelemeleri sırasında Karayolları 154. Şube Şefi Metin Esenyel de hazır bulundu.


İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Açıkgöz, geçen yıl parke taşı yapılan kısım ile karayolu arasındaki stabilize bölümde, Karayolları 154. Şube Şefi Metin Esenyel ile birkaç gün önce incelemelerde bulunduklarını belirterek, “Parke taşı yapılan bölüm ile karayolu bağlantı noktası arasında kalan stabilize bölümün, asfalt yapılacağını söylemiştik. Karayolları ekiplerimiz ve Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği personellerimizin gayretli çalışmaları sayesinde, hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmasını buralarda söz verdiğimiz gibi tamamladık. Yapılan çalışmanın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

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