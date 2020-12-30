Cide Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşa akülü araç verdi

Bir hayırsever tarafından Cide Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağışlanan akülü tekerlekli sandalye, Kaymakam Ömer Sağlam'ın da katıldığı törenle ihtiyaç sahibi Murat Yığın'a teslim edildi. Cide Kaymakam Ömer Sağlam, ihtiyaç sahibi bir vatandaşa verilmek üzere bir hayırsever tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağışlanan akülü aracı, ilçede ikamet eden engelli ve diyaliz tedavisi gören ihtiyaç sahibi Murat Yığın'a teslim ettikleri söyledi. Akülü tekerlekli sandalyenin teslim törenine SYDV Müdürü Yasemin Aday'da katıldı.