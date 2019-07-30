Cide, yeni ve modern devlet hastanesine kavuşuyor

Kastamonu'nun Cide ilçesine yapılması planlanan yeni devlet hastanesinin ihalesi tamamlandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesine yapılacak yeni devlet hastanesi sağlık alanındaki yatırımlarda ilçenin yeni, modern yüzü olacak. Son teknolojiye sahip olarak yapılacak devlet hastanesinin ihalesi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleye 7 firma katıldı. Toplanan teklifler ihale komisyonundaki değerlendirmenin ardından kazanan firma sözleşmeye davet edildi. Sözleşmenin imzalanmasının ardından yer teslimi yapılarak hastanenin inşaatına başlanacak. Cide'de, sağlık alanında son teknolojiye sahip çok daha modern, yüksek kalitede sağlık hizmeti verecek yeni devlet hastanesine en kısa sürede kavuşturulması amaçlanıyor.

Cide'de yaşayanların sağlık ihtiyaçlarına çözüm olacak Cide Devlet Hastanesi'nde 6'sı tek yataklı, 16'sı iki yataklı olmak üzere toplam 22 adet nitelikli oda yer alacak. 2 ameliyathanesi bulunacak hastanede, her branştan 14 poliklinik hizmete açılacak. Hastanede, son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılacak toplam 4 görüntüleme odası yer alacaktır.

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, sosyal paylaşım sitesinden Cide Devlet Hastanesinin ihalesinin sonuçlandığını hatırlatarak, “Cide ilçemize hayırlı uğurlu olsun. İhaleyi kazanan müteahhit firmaya yer teslimi ve işe başlama için çalışmalar devam ediyor. Cide ilçemize gelecekte modern ve hekim eksiği tamamlanmış kapasitesi artmış güzel bir hastane kazandırılmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.