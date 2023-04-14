Cide'de 3 katlı evdeki yangında ölen kadının cansız bedeni bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında hayatını kaybeden kadının cansız bedeni ekipler tarafından bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kastamonu'nun Cide ilçesi Beltepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan 3 katlı bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan Hayriye Çelik, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Hayriye Çelik'in eşi Mustafa Çelik ise yangından yaralı kurtuldu. Mustafa Çelik ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangın söndürülmesinin ardından ekipler tarafından Huriye Çelik'in cenazesinin bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde bulunan Huriye Çelik'in cenazesi, otopsi incelemesi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.